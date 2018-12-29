ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщина середня зарплата становить 8192 гривень

Юлія Шпак

|

У листопаді 2018 року середня заробітна плата штатного працівника становила 8192 грн. Порівняно з листопадом 2017 року номінальна заробітна плата зросла на 22,8%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 11,6%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Найбільш оплачуваними у листопаді 2018 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (16547 грн); фінансової та страхової діяльності (14331 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (13950 грн). Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4389 грн), рибного господарства (4950 грн).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 листопада 2018 року зменшилася на 4,4 млн.грн, або на 4,8% і на початок грудня 2018 року становила 86,5 млн.грн. Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств (67,8 млн.грн), за територіальним розподілом найбільші обсяги боргів зафіксовано у містах Дрогобич (30,3 млн.грн), Львів (30,1 млн.грн) та Жидачівському (14,5 млн.грн) районі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП українських пісень 2018 року
Омелян ШЕВЧУК
ТОП українських пісень 2018 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють рекорди. Якщо декілька років тому українських новинок можна було пер...

Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

Реалістичний і збалансований бюджет. Уряд Гройсмана обіцяє в 2019 році розбудову країни
Олександр КОВАЛЬ
Реалістичний і збалансований бюджет. Уряд Гройсмана обіцяє в 2019 році розбудову країни

Держбюджет-2019 незвичайний вже тому, що Верховна Рада ухвалила його за тиждень до початку зими. В країні, яка, бувало, ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...