На Львівщина середня зарплата становить 8192 гривень

У листопаді 2018 року середня заробітна плата штатного працівника становила 8192 грн. Порівняно з листопадом 2017 року номінальна заробітна плата зросла на 22,8%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 11,6%. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

Найбільш оплачуваними у листопаді 2018 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (16547 грн); фінансової та страхової діяльності (14331 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (13950 грн). Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4389 грн), рибного господарства (4950 грн).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 листопада 2018 року зменшилася на 4,4 млн.грн, або на 4,8% і на початок грудня 2018 року становила 86,5 млн.грн. Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств (67,8 млн.грн), за територіальним розподілом найбільші обсяги боргів зафіксовано у містах Дрогобич (30,3 млн.грн), Львів (30,1 млн.грн) та Жидачівському (14,5 млн.грн) районі.