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Львівському спортсмену дозволили розбудувати триповерхіку на Горбачевського

Наталя Дуляба

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Андрій Маслюк добудує до існуючого триповерхового житлового будинку на вул. Горбачевського, 12-А ще два поверхи та встановить ліфт. Відповідні містобудівні умови та обмеження видав виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

 

Як йдеться у проекті рішення, за дозволом у мерію на реконструкцію житлового будинку на вул. Горбачевського, 12-А Андрій Маслюк звернувся 18 грудня. Житло, яке він збирається розбудувати, розташоване на земельній ділянці площею 0,08 га, вона входить у межі історичного ареалу Львова.

Категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ділянка знаходиться у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови (5-10 поверхів) відповідно до зонінгу Франківського району.

Відтак виконком своїм рішенням дозволив забудувати земельну ділянку на 30% та встановив, що висота будинку не повинна перевищувати 18,5 м. Також Андрій Маслюк має затвердити у міській раді колір фасаду будинку.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Андрій Маслюк  є співзасновником спортивного клубу «Отаман», Федерації з веслування на човнах «Дракон» Львівської області, Федерації з веслування на човнах «Аутригер», Львівської федерації веслування на байдарках і каное та ряду компаній, які займаються будівництвом, оптовою торгівлею.

Минулого року Львівський портал опублікував ексклюзивне інтерв’ю з Андрієм Маслюком, ознайомитись із ним можна тут.

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