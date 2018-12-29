Львів’ян закликають оцінити якість роботи ЦНАПів міста

ЦНАПи м. Львова закликають місцевих мешканців скористатись можливістю оцінити якість обслуговування територіальних підрозділів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівсьої міської ради.

У відвідувачів територіальних підрозділів ЦНАП є можливість при оформленні звернень, не відходячи від адміністратора, залишити відгук про якість роботи ЦНАП та якість наданих послуг. Для цього, задля зручності відвідувачів, на столах адміністраторів розміщені наліпки з QR-кодом посилання на форму оцінки якості обслуговування на сайті ЦНАП м. Львова https://city-adm.lviv.ua/services/vidhuk-pro-tsnap. Всі відгуки ретельно опрацьовуються, на них надаються відповіді у зворотному порядку.

Фото: ЛМР