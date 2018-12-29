До 10 років тюрми «світить» 21-річному молодику, який підпалив будинок

21-річного жителя Сокальщини триматимуть під вартою за підпал будинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Зазначається, що 21 грудня близько 22 години, чоловік закинув на територію приватного господарства місцевої мешканки горючу суміш. Внаслідок цього, загорівся будинок потерпілої.

Завдяки оперативному реагуванню Сокальського відділення поліції зловмисника відшукали та затримали в порядку ст.208 КПК України.

Наступного ж дня, 22.12.2018, слідчим суддею Сокальського районного суду фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Довідково: за скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.