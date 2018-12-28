«Зігрійте теплом тих, хто цього потребує». Львів’ян закликають долучатися до акції «Різдвяна свічка»

У Львові триває щорічна благодійна акція «Різдвяна свічка». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Зігрійте теплом тих, хто цього потребує»: таке гасло цьогорічної благодійної акції «Різдвяна свічка». В нашому місті її організовує «Карітас Львів УГКЦ». Традиційно до благодійності долучаються всі парафії Львівської Архиєпархії. Загалом планують по області розповсюдити 16 тисяч свічок. Триватиме акція до середини січня. Усіх небайдужих закликають долучитися до естафети доброти. Отримати свічечку можна також за адресами: пл. Св. Юра, вул. Коперника, 31/1

«Коли ми планували акцію „Різдвяна свічка“, то звично почали пакувати свічки у поліетиленові пакети. Але коли ми довідалися, що Львівська міська рада ухвалила заборонити використання поліетиленових пакетиків, то ми вирішили придбати паперові пакети. І їх декорують наші друзі, тобто молодь з кризових сімей та з інвалідністю», — зазначила Наталія Демкович, виконавчий директор БФ «Карітас Львів УГКЦ».

Свічки не продають. Кожен парафіянин може скласти добровільну пожертву за отриманий різдвяний атрибут. Залучені кошти скерують на розвиток та функціонування Центру дозвілля та соціальної реабілітації молодих людей з особливими потребами, який діє у приміщенні на площі св. Юра, 5/30. У цій майстерні своє дозвілля проводять 24 особи із розумовою неповносправністю. Фінанси потрібні, зокрема, на матеріали для творчості. Саме у центрі дозвілля упродовж зимових буднів молодь декорувала пакети для різдвяних свічок, які вже розвозять на парафії.

«Свічка має білий колір, але особливим буде паперовий пакетик. Із дірочками, ялинками, янголятками, іграшками. Це вже творчість наших друзів, які є учасниками „Соціальної майстерні“. Також на кожному пакетику є привітання. Це був такий штамп, який наші друзі ставлять і вітають таким чином усіх із Різдвом та Новим Роком. Окрім того, на кожному пакетику зображені три Царі, які вклоняються новонародженому Ісусові», — кажуть організатори.

Також, завдяки фінансам, які залучать через акцію, влітку відбудуться літні табори для дітей із кризових сімей та для осіб із інвалідністю.

Додамо, що акція «Різдвяна свічка» відбудеться у різних містах України. Там ними опікуються місцеві організації «Карітас».