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У Роздолі поховали 28-річного військового, який загинув на Донбасі

Юлія Шпак

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Сьогодні, 28 грудня, Львівщина попрощалась із військовослужбовцем, новітнім Героєм України Євгеном Тоненьковим. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Поховали Героя у селі Розділ на Миколаївщині.

Євген Тоненьков (позивний Сталкер), 1990 року народження загинув у селі Кримське, що на Луганщині, під час виконання бойового завдання. Родом військовослужбовець із Маріуполя, проживав у Миколаївському районі на Львівщині, у вересні 2018 року разом із дружиною підписав контракт із 10-тою окремою гірсько-штурмовою бригадою. До цього часу служив у батальйоні Донбас. У загиблого залишилась дружина та чотирирічний син.

Фото:ЛОДА

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