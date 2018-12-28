У МОЗ пояснили, які ліки можна буде повертати в аптеки з 1 січня 2019 року

Повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості. Для цього необхідно пред’явити розрахунковий документ на їхнє придбання. В такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Факт неналежної якості підтверджується документами:

висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією

розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

У МОЗ повідомляють, що для того, аби убезпечити себе і не придбати неякісні ліки потрібно перевіряти сайт Держлікслужби та переконатися, що препарати, які ви придбали, не заборонені. Також нагадують, що на вимогу покупця аптеки мають надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника.