ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ пояснили, які ліки можна буде повертати в аптеки з 1 січня 2019 року

Юлія Шпак

|

Повертати можна лише лікарські засоби та медичні вироби неналежної якості. Для цього необхідно пред’явити розрахунковий документ на їхнє придбання. В такому випадку споживач має право просити повернути сплачені за ліки гроші або замінити препарат на аналогічний. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 

Факт неналежної якості підтверджується документами:

  • висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підпорядкованою лабораторією територіального органу Держлікслужби та/або уповноваженою лабораторією
  • розпорядження Держлікслужби щодо заборони обігу лікарського засобу.

У МОЗ повідомляють, що для того, аби убезпечити себе і не придбати неякісні ліки потрібно  перевіряти сайт Держлікслужби та переконатися, що препарати, які ви придбали, не заборонені. Також нагадують, що на вимогу покупця аптеки  мають надати документи, які підтверджують належну якість продукції, зокрема сертифікат якості виробника.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали
Соломія ГОЛОВІНА
Лебідь, щука і рак. Як двічі обирали директора Львівського перинатального центру і … не вибрали

Після багатьох років простою у кінці квітня цього року за участі Президента України Петра Порошенка багатостраждальний Л...

Як працюватиме «АТБ» на свята
Анастасія ПИЖ
Як працюватиме «АТБ» на свята

Національна торговельна мережа надає можливість своїм клієнтам здійснювати закупівлі цілодобово. Згідно з попередніми...

Реалістичний і збалансований бюджет. Уряд Гройсмана обіцяє в 2019 році розбудову країни
Олександр КОВАЛЬ
Реалістичний і збалансований бюджет. Уряд Гройсмана обіцяє в 2019 році розбудову країни

Держбюджет-2019 незвичайний вже тому, що Верховна Рада ухвалила його за тиждень до початку зими. В країні, яка, бувало, ...

В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята
Олесь ТЯГАЙ
В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята

Найбільша торговельна мережа країни «АТБ» не сумнівається в безперебійній роботі логістичної системи, яка має забезпечит...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...