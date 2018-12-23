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З 1 січня можна буде повертати ліки до аптек

Омелян Шевчук

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З 1 січня 2019 року до аптечних закладів можна буде повертати лікарські засоби. Про це заявила журналістам у Києві в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, повідомляє Укрінформ.

 

«З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки. Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози і ліки можуть бути повернуто», – зазначила Супрун.

За її словами, контролюватиме процес повернення Держлікслужба.

«Ми робимо зміни у організації її (Держлікслужби – ред.) роботи. Це — центральний орган виконавчої влади. Ми надаємо йому більше повноважень щодо інспекції. Регіональні відділення Держлікслужби будуть інспектувати аптечні заклади», – сказала Супрун.

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