У Львові на п’ять років тюрми ув’язнили викрадача автівок

У Львові до 5 років тюрми засудили 42-річного викрадача автівок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Як було встановлено, ще у 2016 році через незамкнені пасажирські двері, зловмисник проник усередину автомобіля та викрав його. Крім цього, у квітні-травні 2018 року, порушник вчинив п’ять епізодів таємних крадіжок відеореєстраторів із транспортних засобів. Загальна сума завданих збитків становила понад 17 тис грн.

Зазначимо, що під час досудового розслідування до чоловіка застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У ході судового розгляду крадій повністю визнав свою вину та щиро покаявся.

Відтак, вироком Шевченківського районного суду м. Львова, його визнано винним та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.