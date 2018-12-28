У 2019 році вчителі початкових класів зможуть пройти сертифікацію та отримати 20% надбавки до зарплати

У 2019 році стартує пілотний проект сертифікації вчителів, у якому зможуть взяти участь 1 тисяча вчителів початкових класів. Однією з основних засад сертифікації є добровільність. Відповідне Положення «Про сертифікацію педагогічних працівників» затвердив Уряд вчора, 27 грудня, передає прес-служба МОН.

Метою сертифікації є виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.

«Через механізм Сертифікації ми хочемо віднайти тих кращих провідників Нової української школи, агентів змін, що готові ділитися та поширювати сучасні методики навчання. Реалізувати таку мету можна лише за умови добровільності процесу, тому ми ретельно слідкуватимемо за дотриманням цього принципу. 2019-го ми обмежили кількість учасників до 1 тис осіб, а також поширили це лише на одну категорію педагогів – вчителів початкових класів. Пілотування сертифікації також продовжиться у 2020 та 2021 роках, я сподіваюся, що в наступні роки ми зможемо розширити і кількість можливих учасників, і категорії вчителів, які зможуть брати участь у сертифікації. Процедура не проста, але кожен, хто її пройде, отримає відповідний сертифікат, зможе зарахувати успішне проходження сертифікації замість атестації з підвищенням на 1 кваліфікаційну категорію та отримати 20% надбавку до заробітної плати», – розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Єдина обов’язкова вимога до вчителів, що не змінюватиметься впродовж пілотування, – наявність стажу роботи не менше 2 років.

Зареєструватися на сертифікацію можна буде на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з 15 січня до 1 лютого 2019 року включно.