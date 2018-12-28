Павло Табаков запрошує на великий святковий концерт «Різдво для тебе»! І презентує яскравий новорічний кліп «Фабрика Санти» від юних вихованців своєї Творчої школи. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Для Павла Табакова Різдвяні концерти – гарна і давня традиція. Прихильники співака із теплом та трепетом згадують його святкові концертні програми «Різдво для двох», «Така зима», «Сніг без пауз». І ось після кількарічної перерви цієї зими, напередодні Старого Нового року – у неділю, 13 січня 2019 року, – Табаков порадує меломанів новим романтичним, душевним та видовищним концертним шоу «Різдво для тебе». Місце зустрічі – Національний драматичний театр ім. М. Заньковецької. Початок концертів – о 17:00 та о 19:30.

«Різдво для тебе» від Павла Табакова об’єднає традиційні та авторські колядки, різдвяні пісні різними мовами, пісенні прем’єри… А ще співак уперше представить публіці уривок зі свого майбутнього Різдвяного мюзиклу для всієї родини «Фабрика Санти». У цій постановці будуть задіяні талановиті вихованці Творчої школи Павла Табакова, яка віднедавна працює у Львові.

А напередодні Нового року маленькі артисти Творчої школи Павла Табакова презентують кліп на пісню «Фабрика Санти» з майбутнього однойменного мюзиклу. Переглянути яскраву святкову прем’єру можна тут:

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«Різдво для тебе» від Павла Табакова: спільна коляда, яка здійснює мрії – у святковий вечір перед Старим Новим роком! Львів, Театр ім. М. Заньковецької – неділя, 13 січня 2019 року.

КВИТКИ – у касі Театру, а також онлайн:

concert.ua або на kasa.in.ua