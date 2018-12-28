Прикордонники виявили в паливному баці авто 20 кг бурштину

У пункті пропуску «Грушів» впіймали українця, який намагався провезти у паливному баку авто 20 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

Так, сьогодні о 7.00 годині ранку в пункт пропуску «Грушів» прибув автомобіль «Volkswagen». За кермом знаходився наш співвітчизник. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийнято рішення про здійснення поглибленої перевірки іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили орієнтовно 20 кілограмів необробленого каміння різної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору, схожого на бурштин, яке було заховане у паливний бак автомобіля.

Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.