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Прикордонники виявили в паливному баці авто 20 кг бурштину

Дарина Смеречанська

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У пункті пропуску «Грушів» впіймали українця, який намагався провезти  у паливному баку авто 20 кг бурштину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

 

Так, сьогодні о 7.00 годині ранку в пункт пропуску «Грушів» прибув автомобіль «Volkswagen». За кермом знаходився наш співвітчизник. Під час огляду транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри, щодо можливого переміщення автомобілем прихованих від контролю предметів. Тому було прийнято рішення про здійснення поглибленої перевірки іномарки, у ході якої прикордонники Львівського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили орієнтовно 20 кілограмів необробленого каміння різної форми, різних розмірів, жовтого та коричневого кольору, схожого на бурштин, яке було заховане у паливний бак автомобіля.

Наразі знахідку вилучено компетентними державними органами. Сума оцінки каміння буде встановлена після проведення експертизи.

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