Поліцейські розшукують горе-водія, який на Пасічній збив львів’янина і втік з місця ДТП

Поліцейські просять зголоситись очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 27 грудня близько 20.30 год. на вулиці Пасічній у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 27-річного львів’янина, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом стегна та був госпіталізований.

Очевидців наїзду та усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, поліцейські просять зголоситись на оперативну лінію 102.