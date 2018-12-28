Олександр Божик запрошує на масштабне музичне шоу

14 січня у Львові відбудуться найдрайвовіші концерти цієї зими. Львів’ян запрошують на масштабне музичне дійство на чолі з скрипалем-віртуозом Олександром Божиком у супроводі потужного рок-оркестру. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Світові хіти, авторська музика, класика у сучасній обробці та саундтреки до кінофільмів – усе це органічно поєдналося в неймовірно-енергетичному музичному шоу, яке було занесено до «Книги Рекордів України», – йдеться у повідомленні.

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, шоу-мен, явище у сучасному музичному просторі. Майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і рок, поп, етно-музика. Суперфіналіст популярного шоу «Україна має талант», рекордсмен «Книги Рекордів України», учасник багатьох талант-шоу серед яких «Хвилина слави», «Британія має талант», «Італія має талант». Після свого феєричного виступу на польському шоу «Mam talent» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

Квиток на концерт Олександра Божика у супроводі великого рок-оркестру – це найкращий подарунок до Новорічних свят! Музика Вівальді, Гріга, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Ціммера та інших створять неймовірний настрій на увесь рік.

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Родзинкою концерту буде презентація першого аудіо-диску Олексадра Божика.

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У Львові відбудеться лише два концерти на сцені Театру ім. М. Заньковeцької – о 17:00 та 19:30.

Квитки 17:00 (goo.gl/oCCv7Z) або (goo.gl/VxtVSK)

Квитки 19:30 (goo.gl/AJdYsq) або (goo.gl/bHyRQe)