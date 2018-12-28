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На Різдво потребуючим львів’янам організують святковий обід

Юлія Шпак

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В день Різдва Христового,7 січня 2019 року, у Львові традиційно відбудеться великий різдвяний обід для бездомних. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Локацією свята буде Церква Покрови Пресвятої Богородиці, по вулиці Личаківській, 175. Початок о 15.00 год. Організовує подію мирянська спільнота Святого Егідія у Львові та парафія церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Минулоріч за святкові столи на Різдво Христове сіли 300 людей в потребі. Для них накривають святкові столи безпосередньо у самій Церкві перед вівтарем, де зазвичай відправляють святу Літургію.

«Така філософія дійства, адже Ісус народився, як убогий, як біженець, і як людина без дому, тому бідні є у самому серці Церкви і центрі Різдва Христового. Зустріч з ними — це реальна зустріч з новонародженим дитям, який приходить до нас у бідних та потребуючих людях», — зазначають організатори.

Спільнота Святого Егідія накриває традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан, також в кінці імпрези на гостей чекає коляда та вручення подарунків. Кожен з потребуючих отримає теплі речі на зиму, фрукти та солодощі. Організувати Різдво з бідними впродовж місяця допомагають львів’яни, адже збірка коштів постійно відбувається у храмах міста, а також допомагають численні львівські кнайпи та ресторани.

Різдвяні обіди з бідними вже відбулися у понад 80 країнах світу, в кожному місті, де діє спільнота Святого Егідія. На Католицьке Різдво у головних базиліках Риму сіло за святкові столи тисячі бездомних та убогих. В Україні Різдво з бідними завжди відбувається 7 січня, і окрім Львова, також свято влаштовують у Києві та Івано-Франківську. Близько тисячі людей, українців, в цей день відчувають близькість та родинне тепло.

Координатори акції у Львові: Іванна Синицька (тел. 067 95 32 155), Лариса Федечко (тел. 067 284 5077).

 

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