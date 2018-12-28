Цього року у Львові районним адміністраціям було виділено кошти на проведення вказаної Програми у сумі 39,7 млн грн на ремонт 56 ліфтів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема:

Галицькій районній адміністрації: 1,2 млн. грн.- на 3 ліфти;

Сихівській районній адміністрації: 5,0 млн. грн — на 9 ліфтів;

Залізничний районній адміністрації: 7,0 млн. грн. — на 9 ліфтів;

Шевченківський районній адміністрації: 10,0 млн. грн — на 13 ліфтів;

Франківський районній адміністрації: 7,0 млн. грн — на 8 ліфтів;

Личаківський районній адміністрації: 3,5 млн. грн.- на 4 ліфти

Департаменту гуманітарної політики: 4 млн. грн. — на 3 ліфти,

Департаменту житлового господарства та інфраструктури — 2,0 млн грн. — на 7 будинків ОСББ.

«Ліфтове обладнання з року в рік старіє. Ліфти, що відпрацювати 25-річний ресурс, підлягають технічному обстеженню для вирішення питання їх ремонту і подальшої експлуатації. З метою оновлення ліфтового обладнання, 8 червня 2017 року було прийнято «Програму технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я міста Львова на період 2017−2023 років», — зазначили в управління житлового господарства.