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На Львівщині засудили військового, який викрав зброю

Андрій Котенський

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За викрадення зброї та бойових припасів солдата засуджено до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

 

За даними відомства, Яворівський районний суд Львівської області визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин Львівщини у вчиненні викрадення зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду.

У суді військовою прокуратурою Львівського гарнізону доведено, що в жовтні 2017 року вказаний солдат, з метою особистого збагачення, викрав у товариша по службі, старшого сержанта, зброю та бойові припаси: автомат АК 74 та два споряджені магазини із 60 патронами.

Суд врахував усі обставини, наведені прокурором, та засудив бійця до 5 років позбавлення волі.

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