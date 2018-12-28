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Із вікна будівлі бази відпочинку на Сколівщині випав 34-річний чоловік: постраждалого забрали у лікарню

Дарина Смеречанська

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У с. Тухля Сколівського району на базі відпочинку з вікна другого поверху будівлі випав 34-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Так, 27 грудня о 17:01 до рятувальників надійшло повідомлення, що в с. Тухля Сколівського району на базі відпочинку з вікна другого поверху будівлі випав 34-річний чоловік та потребує допомоги.

Працівники ДСНС оперативно прибувши, надали першу домедичну допомогу та транспортували потерпілого до лікарні.

Через складні погодні умови та віддаленість бази відпочинку медики не могли дістатись до бази відпочинку, то ж рятувальниками довелось транспортувати потерпілого до найближчого лікувального закладу.

 

 

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