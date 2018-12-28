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Для дітей з інвалідністю запрацював інклюзивно-ресурсний центр у Жовкві

Дарина Смеречанська

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У Жовкві відчинив двері для дітей з інвалідністю новий інклюзивно-ресурсний центр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«З вересня цього року стартувала програма Нової української школи, де інклюзивне навчання є одним із основних напрямків реформування освіти. Сьогодні ми маємо можливість відкрити ще один інклюзивно-ресурсний центр на Львівщині, який покликаний створити сприятливі умови для навчання та розвитку дітей з інвалідністю, проводити інформаційну роботу щодо толерантного ставлення до такої проблеми та стати осередком підтримки дітей, батьків та педагогів, які працюватимуть з дітьми», – зазначила директор департаменту освіти і науки Любомира Мандзій.

Центр розміщений у приміщенні Жовківської центральної лікарні та обладнаний сучасними меблями, оснащений реабілітаційним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами, комп’ютерною технікою й багатофункціональним пристроєм.

Ремонтні роботи у приміщенні тривали впродовж 2018 року, з районного бюджету виділили 446 тисяч гривень. На придбання меблів, комп’ютерної техніки, дидактичних матеріалів та засобів корекції з обласного бюджету надійшло 252 тисячі гривень.

З 2019 року у центрі працюватимуть корекційні педагоги, спеціалісти-дефектологи, зокрема логопед, психолог, сурдопедагог, реабілітолог, а також директор та бухгалтер. Тут проводитимуть заняття з реабілітації для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, а також індивідуальні та групові заняття. Для того, аби дитина мала змогу відвідувати інклюзивно-ресурсний центр, її батькам достатньо звернутися до представників закладу.

Фото: ЛОДА

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