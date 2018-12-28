Благодійник подарував пологовому будинку на Мечникова лампу фототерапії

Благодійник подарував комунальному некомерційному підприємству «», що на вулиці Мечникова, лампу фототерапії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як наголошують лікарі, своєчасно проведене специфічне лікування лампою фототерапії в повному обсязі дає шанс новонародженому на повне одужання від неонатальної жовтяниці та гемолітичної хвороби.

«Близько 60% всіх доношених здорових новонароджених у перші дні життя мають більш або менш виражену жовтяницю. Це фізіологічний процес і найчастіше абсолютно не шкідливий.

Однак при наявності факторів ризику таких, як, кефалогематоми, передчасне народження, через несумісність крові матері та дитини за групою крові або резус — фактором, дефіциту ферменту — можуть виникати жовтяниці, які потребують негайної діагностики і лікування. При необхідності неонатальна жовтяниця та гемолітична хвороба новонароджених лікується спеціальними лампами фототерапії, що дозволяє мамі знаходитись постійно біля дитини і не переривати грудне вигодовування. Своєчасно проведене специфічне лікування лампою фототерапії в повному обсязі дає шанс новонародженому на повне одужання.

Наш колектив дякує компанії «Парус» за подарунок до Дня святого Миколая для найменших пацієнтів нашого закладу — лампи фототерапії», — розповіла головний лікар КНП ««Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова» Людмила Шекета.

«За останні роки ми справді багато інвестуємо в обладнання з міського бюджету, і так само чимало є речей, які подаровані благодійними організаціями і тими установами, з якими ми маємо співпрацю. Доволі часто, якщо місто зробило ремонт, то наші колеги-благодійники дарують нам обладнання. І так багато проектів реалізуються на засадах, по-перше, співфінансування, а по-друге, довіри до нас, як до людей, які правильно використовують благодійні кошти. Це обладнання, яке ми замовляємо, все працює. І неодноразові візити грантодавців, благодійників підтверджують, що воно працює і міська влада не стоїть осторонь», — наголосив начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб.

Фото: ЛМР