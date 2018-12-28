Автозіткнення на Яворівщині: постраждав пішохід, який переходив дорогу

На Львівщині після зіткнення з «Опелем» автомобіль «Форд» наїхав на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 грудня близько 11.00 на автодорозі «Львів-Краковець» в одному з сіл Яворівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Зафіра» та «Форд Фокус». Після зіткнення «Форд» наїхав на пішохода, 69-річного місцевого мешканця, котрий переходив проїзну частину. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки та був госпіталізований.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Дарина Смеречанська