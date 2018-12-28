Автозіткнення на Яворівщині: постраждав пішохід, який переходив дорогу

На Львівщині після зіткнення з «Опелем» автомобіль «Форд» наїхав на пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 грудня близько 11.00 на автодорозі «Львів-Краковець» в одному з сіл Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Опель Зафіра» та «Форд Фокус». Після зіткнення «Форд» наїхав на пішохода, 69-річного місцевого мешканця, котрий переходив проїзну частину. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.