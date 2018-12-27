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Як не стати жертвою шахраїв-орендодавців? Поради від поліцейських

Олександр Косик

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Поліцейські застерігають про шахрайства з орендою житла: будьте обережними і тоді ніщо не зіпсує ваш відпочинок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Жидачівське відділення поліції 26 грудня за допомогою звернулася 24-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що вона перерахувала кошти в сумі 1100 гривень за оренду квартири у місті Івано-Франківськ. Однак орендодавець, з якою вона в телефонному режимі узгодила усі умови, після перерахунку завдатку не виходить на зв’язок. Оголошення про подобову оренду квартири заявниця знайшла на одній з онлайн-платформ.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування і встановлення особи зловмисниці.

Правоохоронці звертаються до громадян! Якщо на період зимових свят ви запланували відпочинок в іншому місті і зараз активно займаєтеся пошуками житла, скористайтеся наступними порадами, аби не потрапити на гачок аферистів:

– Попросіть в орендодавця нехай надасть вам не лише привабливі фотографії житла, а й копії відповідних документів, які засвідчують його право власності.

– Перевірте його номер телефону в пошуковій Інтернет-системі, можливо у когось вже був неприємний досвід з цією людиною і він написав про це застережливе повідомлення.

– Не спокушайтеся на надто низьку ціну за житло, є велика ймовірність, що це оголошення написав шахрай, адже здебільшого рівень цін коливається у невеликому діапазоні в залежності від міста та району, які ви обрали.

– Поцікавтеся відгуками попередніх клієнтів. Як правило добросовісні орендодавці «колекціонують» такі дописи і завжди радо ними діляться.

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