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Вперше у Львові зі сольним концертом виступить квартет тенорів LEONVOCI

Андрій Котенський

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У Львівській національній філармонії виступить відомий квартет тенорів LEONVOCI з першим сольним концертом «Вдома на Різдво».Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

 

Репертуар гурту складається з пісень, арій з опер та популярної музики. Свій великий репертуар вони виконують різними мовами: іспанською, італійською, польською, французькою, німецькою, англійською та українською.

У складі LEONVOCI – професійні співаки Назар Тацишин, Ігор Радванський, Роман Чава, Андрій Стецький, – які є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, а також мають міжнародний сценічний досвід у різних театрах світу. Вони використовують унікальне поєднання найвідоміших оперних арій і найсучасніших популярних пісень. Окрім виконання зразків світової музики, колектив популяризує українську пісню за межами своєї країни.

«Співаки наділені природною красою звучання голосу. LEONVOCI – надзвичайно цікавий та енергійний вокальний квартет, що не залишить байдужими будь-яку аудиторію. Кожен із учасників колективу є своєрідною і харизматичною особистістю. Їх вокальний стиль був визнаний в міжнародній пресі як надзвичайно барвистий та експресивний. А сценічний образ залишає незабутні враження як з огляду майстерності віртуозів так і з огляду вільного спілкування з публікою», – зазначають організатори концерту.

Довідково

LEONVOCI – український гурт, який заснував 2015 року Назар Тацишин. З італійської та іспанської «Leon Voci» – «Голоси Левів» або «Голоси Львова».

Ідеєю і головною місією гурту є популяризація української пісні. LEONVOCI виступав з концертами у супроводі симфонічного оркестру на теренах Європи, зокрема гастролював у Польщі, Угорщині, Німеччині. Гурт успішно виступив на польському телевізійному проекті «Mam Talent». 2018 року колектив отримав Першу премію на міжнародному конкурсі співаків ім. тенора Яна Кепури.

Концерт заплановано на 10 січня о 19:00. Квитки за посиланням cshow.biz або у касі філармонії (235 89 46)

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