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Ворог обстріляв село Гнутове

Олександр Косик

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Минулої доби, 26 грудня, бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, одного разу застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових немає. Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

 

Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій ОС в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти українських військ обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селищ Красногорівка, Луганське, Піски та в районі населеного пункту Гнутове.

“Для придушення вогневих провокацій противника, підрозділи що обороняються, застосовували чергові вогневі засоби”, – підкреслили у прес-центрі.

За даними розвідки, 26 грудня двох окупантів було знищено та одного поранено.

“Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Пищевик.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає”, – йдеться у звіті.

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