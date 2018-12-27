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У Львові затримали 16-річну злодійку із Закарпаття

Олександр Косик

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У Львові поліцейські викрили зловмисницю, причетну до крадіжки гаманця. Шістнадцятирічній мешканці Закарпаття загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Вчора, 26 грудня, до правоохоронців за допомогою звернулась 26-річна мешканка Жовківського району. Жінка повідомила, що близько 17.00 на вулиці Краківській у Львові з її рюкзака було викрадено гаманець з грошима. Як встановили працівники поліції, до скоєння злочину причетна 16-річна мешканка Закарпаття.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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