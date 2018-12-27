Судитимуть злодія, який вчиняв крадіжки з припаркованих автомобілів у Новому Роздолі

У Миколаєві судитимуть 38-річного злодія, який вчиняв крадіжки з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Упродовж жовтня-листопада цього року зловмисник вчинив три крадіжки із припаркованих на вулицях Нового Роздолу автомобілів. Чоловік «полював», переважно, на гроші, аудіотехніку, адаптери та флеш-накопичувачі», – йдеться у повідомленні.

На даний час, обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Миколаївського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

Довідково: за вчинене фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.