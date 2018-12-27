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Львівські правоохоронці просять допомоги у розшуку злочинця

Олександр Косик

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У Львові розшукують Віктора Шаповалова, який вчинив кримінал. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, розшукують Шаповалова Віктора Анатолійовича, 12.10.1971 р.н., мешканця Вінницької області, Шаргородського району, с. Михайлівна.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами:   (032) 221-02-99,  221-09-99, або 102.

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