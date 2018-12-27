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Для дітей з мистецьких шкіл Львова проведуть зустріч з Мирославом Скориком

Юлія Шпак

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Завтра, 28 грудня, о 15.00 в Музично-меморіальному музеї ім. Соломії Крушельницької відбудеться творча зустріч Мирослава Скорика з дітьми мистецьких шкіл м. Львова. Діти в затишній атмосфері матимуть змогу поспілкуватися з живою легендою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Мирослав Михайлович Скорик (нар. 13 липня 1938, Львів, Україна) — композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка.

Мирослав Скорик — один з найяскравіших представників сучасного покоління композиторів. Його музика, поєднуючи в собі яскравий національний колорит і сучасну музичну техніку, увійшла до репертуару багатьох українських і зарубіжних виконавців і колективів. Це, зокрема, «Гуцульський триптих» і «Карпатський концерт» для симфонічного оркестру, три фортепіанні та вісім скрипкових концертів, а також концерт для віолончелі з оркестром, сім партит для різних складів, дві сонати для скрипки і фортепіано, численні композиції для фортепіано, скрипки та камерних ансамблів. Широкої популярності здобула його «Мелодія» ля мінор, яка виконується в різних транскрипціях.

Творець Музики, яка змушує серця тріпотіти, а душу — підноситися до захмарних верхів. Це справжнє щастя — перебувати в одному часі й просторі з творцем, чиї шедеври назавжди залишаться у скарбниці української й світової музичної культури.

Фото: ЛМР

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