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Чотирьом медикам зі Львівщини Порошенко присвоїв звання «Заслужений лікар України»

Олена Карп'юк

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Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України» чотирьом медикам зі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

 

Державні нагороди медикам присвоїли за «значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм». Офіційна церемонія нагородження відбулась сьогодні, 27 грудня.

Відтак звання «Заслужений лікар України» отримали:

  • лікарка Пустомитівської центральної районної лікарні Ірина Черемісна;
  • головний лікар Старосамбірської центральної районної лікарні Юрій Войтів;
  • лікар, сімейний лікар комунальної 1-ої міської поліклініки м. Львова Володимир Ропяк;
  • завідувачка відділення Пустомитівської центральної районної лікарні Наталія Максим.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко також нагородив орденом княгині Ольги III ступеня співачку, активістку, «голос» львівського Майдану Софію Федину.

Також три науковці Львівського національного університету імені Івана Франка отримали цьогорічні премії Президента України для молодих учених.

Фото: ЛОДА

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