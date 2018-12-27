Чим дивуватиме своїх глядачів Львівська національна опера в останній тиждень року?

Цього тижня артисти Львівського національного оперного театру та балету імені Соломії Крушельницької підготували для своїх глядачів вистави та концерти, які подарують справжній новорічний настрій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Оперного театру.

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОПЕРИ НА ТИЖДЕНЬ:

Четвер – 27 грудня, П’ятниця – 28 грудня – балет «ЛУСКУНЧИК»

Легендарний балет Петра Чайковського за мотивами казки німецького письменника Е. Гофмана «Лускунчик та король мишей» – один із найпопулярніших у світі балетів, який у багатьох країнах став частиною новорічно-різдвяного ритуалу. Хореографія «Лускунчика» допомагає пізнати загадкову дитячу душу, дивне її вміння поєднувати реальне з фантастичним. Все, що відбувається на сцені, включаючи порятунок принца і боротьбу з пацюками, символізує перехідний етап дорослішання, коли дитинство вимушено закінчується і приходить юність, що вимагає самостійних рішень.

Вистава цікава як дорослим так і дітям. На вас чекають неймовірні артисти-танцюристи, які своїми елегантними, іноді динамічними па, без зайвих слів передають настрій і ведуть прекрасні діалоги між собою, мила історія з елементами драми, цікава подача та яскраві декорації!

Початок о 18:00, квитки на балет «ЛУСКУНЧИК»

П’ятниця – 28 грудня – опера «ПОПЕЛЮШКА»

На казці «Попелюшка» виросло безліч поколінь відколи її написав Шарль Перро. Артисти Львівської національної опери пропонують зануритись у справжню новорічну та казкову атмосферу. Музична казка в двох діях – прекрасна постановка для всієї родини і розрахована на глядачів від двох років. Приємна музика, яскраві образи і вишукана гра акторів подарують новорічний настрій усій родині.

Початок о 12:00, квитки на оперу «ПОПЕЛЮШКА»

Субота – 29 грудня – опера «БАЛ-МАСКАРАД»

Пристрасті сліпого кохання, дружня зрада, чорна магія та вбивця під маскою – опера Джузепе Верді «Бал- маскарад». В основі сюжету лежать реальні події про змову і вбивство короля Густава III на маскарадному балу в Шведській Опері. Однак, під тиском цензури, композитор був змушений змінити обставини: в лібрето короновані особи замінені чиновниками, а дія перенесена в Америку. Львівська національна опера представляє «Бал-маскарад» в режисурі Василя Вовкуна, художника Тадея Риндзака, художника костюмів Оксани Зінченко.

Початок о 18:00, квитки на оперу «БАЛ-МАСКАРАД»

Неділя – 30 грудня – концертна прогарма «З НАМИ – БОГ! РОЗУМІЙТЕ, НАРОДИ…»

З нами – Бог! Розумійте, народи…» – слова з церковного піснеспіву, який виконується напередодні Різдва. Ці слова дали назву концертові, який поєднав українські колядки, різдвяні й новорічні пісні народів світу.

Хоровий спів у супроводі симфонічного оркестру, сольні виступи кращих співаків хору; лаконічні, мовби вишиті з вибіленого на сонці полотна, костюми; ритмічне сценічне дійство – ось приваби цього вишуканого музичного дивертисменту, що підсилює новорічно-різдвяний настрій і продовжує його в пам’яті надовго.

Початок о 12:00, квитки на концерт «З НАМИ – БОГ! РОЗУМІЙТЕ, НАРОДИ…»

Неділя – 30 грудня – концертна програма «VIVAT ОПЕРЕТА!»

Концерт «Vivat оперета!» – присвячений шанувальникам так званого легкого жанру. В нього увійшли найкращі фрагменти з найпопулярніших оперет найвидатніших композиторів, що творили в цьому жанрі. Передусім. Це Й. Штраус, Ф. Легар, І. Кальман, Ж. Оффенбах. Ви почуєте голоси молодих солістів театру, які чарують красою вокалу, майстерністю сценічного руху й акторської гри. Декорації й костюми захоплюють вишуканістю, доповнюють відчуття свята.

Початок о 18:00, квитки на концерт «VIVAT ОПЕРЕТА!»