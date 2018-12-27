Асфальт зійшов разом із снігом: на Шота Руставелі дорога після ремонту протрималась лише 3 місяці

На вулиці Шота Руставелі асфальт зійшов разом зі снігом: ділянку дороги ремонтували в кінці вересня цього року, але вже утворились вибоїни. Про це повідомляє ГО «Зручне місто» у Facebook.

«Очікувалось, що це станеться навесні, проте перші ями утворилися ще до кінця року. Нагадаємо, реконструкція цієї ділянки відбулася в цьому році і завершилась лише 27.09.2018 р. Під час реконструкції не було заміни основи та нижніх шарів асфальту. Навіть залишки бруківки не витягли. Було покладено один шар асфальту поверх старої основи, з якої сфрезерували старий верхній шар. Доекономились, господарники?», – мовиться у повідомленні.

Замовником робіт була Личаківська районна адміністрація, виконавцем – ТОВ «Львівська дорожня служба».

Фото: Facebook-сторінка ГО«Зручне місто»