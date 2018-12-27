Андрій Кіт ініціював повернення Степану Бандері звання Героя України

Народний депутат від Стрийщини та Жидачівщини Андрій Кіт зареєстрував законопроект про присвоєння звання Героя України Степану Бандері. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі нардепа.

За словами народного депутата, метою прийняття даного проекту є вшанування героїзму і самопожертви, вкладу Степана Бандери у становлення незалежної української держави.

«У 2019 році виповнюється 110 років з дня народження Степана Бандери. У ХХ столітті український народ вів активну боротьбу за незалежність України. Одним з провідних та найбільш активних учасників цієї боротьби за незалежність був Степан Бандера. Саме Бандера був одним з головних ініціаторів розгортання визвольної діяльності Організації Українських Націоналістів та створення Української Повстанської Армії, що вела боротьбу за українську державність проти радянського та німецького окупаційних режимів. Степан Бандера став уособленням та символом боротьби за незалежність України. На повазі до таких символів будується повага до української держави», – зазначив Андрій Кіт.

Народний депутат пояснив всю безглуздість судового рішення, яким у 2010 році Донецькій суд скасував рішення про присвоєння Бандері звання Героя України.

«20 січня 2010 року було зроблено спробу відновити історичну справедливість щодо особи Степана Бандери, Указом Президента України «Про присвоєння С.Бандері Герой України» Бандері було присвоєно найвищу державну нагороду, як вияв визнання з боку української держави та українського народу. Однак 2 квітня 2010 року постановою Донецького окружного адміністративного суду указ було скасовано на формальній підставі, нібито відсутності у Степана Бандери громадянства України, яке є необхідним для присвоєння звання Герой України згідно Закону України «Про державні нагороди України. Разом з тим, така аргументація суду, була безглузда за суттю. Зокрема Степан Бандера був громадянином Західно-Української Народної Республіки, а після Акту Злуки від 22 січня 1919, громадянином єдиної Української Народної Республіки. Актом відновлення Української Держави від 30 червня 1941 року ухваленого з ініціативи ОУН під проводом Степана Бандери, визнається відновлену державу правонаступницею УНР. 24 серпня 1992 року останній президент УНР Микола Плав’юк передав усі державні символи УНР, а також президентські відзнаки (клейнод-хрест гетьмана Івана Мазепи), президентські печатки і прапор всенародно обраному Президентові України. Таким чином, було встановлено правонаступництво сучасної України щодо Української Народної Республіки, що передбачає серед іншого визнання громадянами України тих, хто мав громадянство УНР, зокрема Степана Бандери», – прокоментував Андрій Кіт.

Також народний депутат повідомив, що ухвалення такого рішення вимагаються місцеві громади.

«Визнання Степана Бандери героєм України вимагають місцеві громади. Зокрема 5 жовтня 2017 року міська рада Львова закликала Президента України відновити звання Героя України. 7 грудня 2017 року аналогічне звернення ухвалила Чернівецька обласна Рада. 26 липня 2018 року Житомирська обласна рада проголосила оголошення 2019 року роком Степана Бандери. Степанові Бандері присвоєно звання почесного громадянина Стрия, Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Коломиї, Долини, Вараша, Луцька, Червонограда, Теребовлі, Радехова, Трускавця, Сокаля, Стебника, Жовкви, Сколе, Бережан, Самбора, Борислава, Бродів, Моршина. Бандері стоять десятки пам’ятників. Народ України давно висловив свою думку з приводу постаті Степана Бандері. Таким чином є всі підстави для належного вшанування вкладу Бандери у боротьбу за незалежність України шляхом відновлення звання Героя України», – переконаний Андрій Кіт.

Підсумовуючи, політик наголосив, що саме зараз такі рішення є вчасними.

«Мені доводилося чути думку, що спочатку потрібно вирішити соціально-економічні проблеми. Мовляв такі законодавчі ініціативи не на часі. Але це не так. Усі зміни починаються із змін у головах людей. Бандера був одним з тих, хто вселяв віру у потребу і можливість існування незалежної української держави. Він доносив українцям потребу боротися за свободу, як передумову вирішення соціальних та економічних проблем. Тож вшановуючи Бандеру на державному рівні, ми обираємо свободу, ми обираємо повагу до нашої історії, до нашого права жити у своїй державі. А за цим усвідомленням прийдуть і позитивні економічні та соціальні зміни», – сказав Андрій Кіт.