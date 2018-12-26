Як рятувальники ліквідовувати «пожежу» в готелі у центрі Львова

Сьогодні, 26 грудня, на базі готелю «Дністер» відбулися пожежно-тактичні навчання по ліквідації пожеж та пошуку й рятуванню потерпілих. Навчання відбулися за участі керівництва готелю, адміністрації, персоналу, пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби України у надзвичайних ситуацій та екстрених служб Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Такі навчання провели з метою відпрацювання спільних дій аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС з адміністрацією об’єкту та аварійними службами Львова, тактики дій особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області у випадку виникнення пожежі.

Згідно з легендою навчань, персонал готелю на 3 поверсі в коридорі відчув запах диму.

Служба безпеки готелю негайно передала повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101». Паралельно з цим відбулось оповіщення працівників готелю, запуск системи оповіщення та евакуації. Працівники готелю здійснили особисте оповіщення та евакуацію гостей, зібрали та перевірили наявність всіх евакуйованих осіб.

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За інформацією від евакуйованих гостей на 3 – 9 поверхах в номерах залишились люди, 3-9 поверхи сильно задимлено.

Пожежно-рятувальні підрозділи, що прибули до місця виклику за підвищеним номером виклику негайно приступили до проведення робіт з пошуку та порятунку людей, що самостійно не змогли покинути задимлені приміщення.

Рятувальники в спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору провели огляд всіх приміщень та здійснили пошуки зниклих. Згодом людей знайшли і вивели на свіже повітря, одягнувши у рятувальні пристрої аби захистити від токсичного диму.

За допомогою колінчастого автопідіймача рятувальники евакували людей що опинилися у одному з номерів та кликали на допомогу.

Працюючи в апаратах захисту органів дихання у складі ланок газодимозахисної служби, вогнеборці вивели на свіже повітря всіх потерпілих, здійснили розвідку пожежі. Та успішно ліквідували умовну пожежу. Приміщення готелю ще раз перевірили на наявність потерпілих. По завершенню усіх робіт оголосили ліквідацію пожежі.