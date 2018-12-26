У Львові на 4 роки засудили грабіжника «зі стажем»

Завдяки Львівській прокуратурі грабіжник зі «стажем» таки відсидить 4 роки у в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

У липні 2016 року раніше неодноразово судимий за крадіжки та грабежі обвинувачений, біля одного із львівських будинків побив потерпілу та викрав цінностей загальною вартістю 40 тисяч гривень.

Вироком суду першої інстанції чоловіка визнано винним та засуджено за ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна, вчинене повторно), до 5 років позбавлення волі, проте, звільнено від відбування покарання із встановленням іспитового терміну 3 роки.

Перевіряючи законність цього вироку, прокурори встановили, що обране покарання не відповідає тяжкості вчиненого зловмисником злочину та не буде достатнім для його виправлення і, тим більше, попередження вчинення ним нових злочинів.

Відтак, завдяки прокуратурі, фігуранту обрано справедливе покарання – 4 роки позбавлення волі.