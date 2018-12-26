Талановитим львівським науковцям вручили по 25 тисяч гривень

Андрій Садовий нагородив переможців конкурсу «Премія Львівської міської ради талановитим ученим», що вже втретє поспіль відбувається у рамках програми «Львів науковий». Цього року Львівська міська рада виділила 250 тис. гривень на премії для 10 переможців, передає Львівський портал.

Основними критеріями відбору при перегляді заявок були: індекс Гірша заявника, кількість наукових робіт та статей, імпакт-фактор видань, вік та міжнародна діяльність заявника.

Водночас мер озвучив, що наступного року місто виділить 50 талановитим науковцям виплату по 10 тисяч гривень щомісячно протягом 12 місяців.

Нагороди та премії отримали:

Білий Ростислав Олександрович — професор кафедри гістології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; Жидачевський Ярослав Антонович — головний науковий співробітник Національного університету «Львівська Політехніка»; Демченко Павло Юрійович — старший науковий співробітник НДЧ хімічного факультету кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету ім. Івана Франка; Панчук Ростислав Русланович — старший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України; Дмитрів Григорій Степанович — працівник кафедри неорганічної хімії Національного університету «Львівська Політехніка»; Брик Тарас Михайлович — завідувач відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України; Смуток Олег Володимирович — старший науковий співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України; Андрущак Анатолій Степанович — професор кафедри телекомунікацій Національного університету «Львівська Політехніка»; Пастухов Володимир Степанович — доцент кафедри фізики фізичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка; Федушко Соломія Степанівна — доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська Політехніка;

Довідка

Програма «Львів науковий» започаткована у 2016 році і передбачає комплекс заходів, спрямованих на промоцію міста як осередку освіти й науки, центру передових технологій та інновацій. Програма має на меті забезпечити промоцію наукового потенціалу міста та розвиток сфери ділової гостинності через підтримку львівських дослідників та проведення у місті вагомих наукових заходів.

Відповідно до Ухвали Львівської міської ради «Про затвердження Програми „Львів науковий“ на 2018−2019 роки» № 3861 від 20 вересня 2018 року місто виділяє 250 тис. грн. на премії талановитим ученим та ще 250 тис. грн. на дофінансування міських наукових конференцій у 2018 році.