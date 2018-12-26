Правоохоронці оголосили в розшук 56-річного львів’янина

У Львові розшукують чоловіка, що зник безвісти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівської області розшукують безвісті зниклого Семененка Дмитра Миколайовича, 22.06.1962 р.н., мешканця міста Львів, вул. Демнянська, 6А/6.

Всім, кому що-небудь відомо про його можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.