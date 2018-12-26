Понад 63% мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями

Декларації з лікарями підписали вже 63,5% мешканців Львівщини. Про це сьогодні, 26 грудня, під час апаратної наради розповіла директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми очікуємо, що на період новорічно-різдвяних свят багато наших людей, які працюють за кордоном, повернуться додому та підпишуть декларації. Також в процесі того, що первинка перейшла на нові умови фінансування в ході реформи, то ми маємо за 4 місці плюс 50 млн гривень до бюджету. Це говорить про те, що фінансовий ресурс у 2019 році буде суттєво збільшений», – сказала вона.