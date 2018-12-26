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Патрульна поліція оголосила черговий набір на службу

Олександр Косик

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Набір до патрульної поліції Львівської області триває! Жителів Львівщини запрошують на безстрокову службу на посаду поліцейського патрульної поліції, передає Львівський портал.

 

Хочеш зробити нашу країну безпечнішою? Прагнеш допомагати людям та стояти на варті правопорядку? Приєднуйся до команди!

Вимоги до кандидатів:

  • громадянство України;
  • вік від 20 до 40 років;
  • повна загальна середня або вища освіта;
  • наявність посвідчення водія категорії “В”;
  • відсутність судимості.

Долучайтеся до патрульної родини й змінюйте країну на краще.

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