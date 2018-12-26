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На Золочівщині судитимуть молодиків, які двічі обікрали будинок пенсіонерки

Олена Карп'юк

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Перемишлянського району, які в листопаді цього року двічі обікрали помешкання 80-річної бабусі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, із будинку 80-річної мешканки Золочівського району зловмисники викрали 8000 гривень. До скоєння злочину причетні двоє раніше судимих мешканців Перемишлянського району віком 20 та 28 років.

Вони, пошкодивши вхідні двері, проникли у будинок потерпілої та викрали гроші, які були в кишені куртки. За кілька днів вони повернулися, знову проникли у будинок заявниці і викрали продукти харчування.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.162 (порушення недоторканості житла) та ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує від трьох  до шести років позбавлення волі.

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