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На Яворівщині затримали злодія-автолюбителя

Олександр Косик

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На Яворівщині поліцейські викрили злодія автозапчастин. Речові докази вилучено, триває досудове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Яворівський відділ поліції 17 грудня надійшло повідомлення про те, що з території автостоянки, розташованої в селі Рясне-Руське, було викрадено запчастини до автомобілів.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 29-річний житель Яворівського району. Зловмисник проник на територію автостоянки, пошкодивши металеву сітку. Речові докази правоохоронці у нього вилучили, наразі проводиться перевірка щодо його причетності до скоєння інших злочинів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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