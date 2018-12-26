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Майже 900 львів’ян за три дні покаталися на ретро-поїзді

Олександр Косик

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Святкові подорожі старовинним паровозом Львівської залізниці здійснило близько 900 дорослих та малих пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

 

Попри мінливу зимову погоду у залізничній касі приміського касового залу Львівського вокзалу не залишилося жодного квитка на всі шість рейсів, які здійснив святковий поїзд упродовж 23, 24 та 25 грудня цього року. Тож близько 900 дорослих і малих пасажирів скористалися запрошенням Львівської залізниці здійснити подорож ретро-поїздом із паровозом за маршрутом Львів–Брюховичі–Львів.

Окрім оригінальних фото на фоні паровоза, а також цікавої подорожі поїздом, на станції Брюховичі пасажирів урочисто зустріли учні Львівської дитячої залізниці, які вітали гостей із прийдешніми Новим роком та Різдвяними святами колядками та віншуваннями. Гучні сигнали паровоза, а також святкове дійство привернули увагу багатьох мешканців селища, які доповнили численну глядацьку аудиторію святкової події.

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