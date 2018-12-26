Львівські поліцейські розшукують 58-річну шахрайку

Правоохоронці оголосили в розшук львів’янку Ларису Олійник, яку підозрюють у шахрайстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Працівники Сихівського відділу поліції розшукують Олійник Ларису Михайлівну, 29.09.1960 р.н., мешканку м. Львів, вул. Карбишева, 9/18, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Всім, кому що-небудь відомо про її можливе місцеперебування, прохання повідомити за телефонами: (032) 221-02-99, 221-09-99, або 102.

Фото: поліція