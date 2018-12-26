Календар з малюнками львівських школярів зібрав 150 тисяч на банк крові для тварин

Купи сувенір — врятуй чотирилапого. Львівські школярі допомагають зібрати гроші на перший у Західній Україні банк крові для тварин на базі ЛКП «Лев», продаючи календарі зі зворушливими шкільними малюнками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Другий рік поспіль у місті проводять благодійний конкурс шкільних малюнків «До чотирилапих, як до себе». Дитячі роботи покликані привернути увагу до теми гуманного поводження з чотирилапими. Учасниками конкурсу є учні, які у сьомому класі проходять спеціальну освітню програму «Маленький принц. Львів, що любить тварин». Це спільна ініціатива компанії «Кормотех», Навчально-методичного центру освіти Львова та ЛКП «Лев».

15 найкращих робіт обирали з 238 малюнків. Ними проілюстрували листівки та календарі на 2019 рік. Переможцями стали учні львівських шкіл Софія Дубневич, Діана Коржан, Софія Хоросевич, Марта Горін, Софія Стельмах, Олеся Карпова, Софія Гуковська, Олександра Мисакович, Софія Рутар, Анна Лупій, Тетяна Малюта, Анна Сорока, Катерина Рожко, Софія Лемішко та Ярослав Черепак.

Кошти з продажу листівок і календарів з малюнками переможців скеровують на створення банку крові для тварин у Львові.

«У Західній Україні є проблема: якщо стається біда, і домашня тварина потребує переливання крові, то це вирок для господарів. Лише у Львові щомісяця це близько 10 собак і котиків. На жаль, вони помирають. Практично немає можливості їх врятувати. Йдеться й про безпритульних тварин. А завдяки цьому календарю і листівкам, ми матимемо можливість придбати обладнання для банку крові. Так діти дають шанс врятувати сотні життів», — говорить директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Станом на сьогодні підприємство зібрало близько 150 тисяч гривень і частково придбало обладнання. Загалом проект потребує 250 тисяч гривень.

Придбати календарі та листівки можна в ЛКП «Лев» на вул. Промислова, 56 або у центрі міста за адресами:

Магазин «White Stand», вул. Дорошенка, 35 Шоурум «НА ОЧІ», вул. Костюшка 3 Салон краси «Face Factory», вул. Гнатюка 12а Кафе «L’amour de trois», вул. Староєврейська, 25−27 (з 24.12) The Room Wine Bar, вул. Лесі Українки, 18 (з 24.12) «Delicateka», вул. Друкарська, 11 (з 24.12) Ресторан «Корки та крихти», вул. Лесі Українки 27 (з 24.12) Кав’ярня «Punkt coffee», вул. Лесі Українки 33 (з 24.12) Піцерія «Каzzка», вул. Лесі Українки 33/1 (з 24.12) «Чотири чебуреки», вул. Староєврейська, 16 (з 24.12)

Довідка

«Маленький принц. Львів, що любить тварин» — інноваційний освітній проект, який вчить гуманного поводження з чотирилапими. Програма розкриває теми добробуту та гармонічного співіснування з тваринами, відповідальності та жорстокості людей щодо них. Курс вчить поважати домашніх тварин і розуміти їхні потреби. Базується на досвіді Великобританії. У Львові курс започаткували у 2016 році. Проект інтегрований у шкільну програму. Чотири уроки у межах курсу зоології та одне виїзне заняття на ЛКП «Лев» проводять для усіх семикласників. Це спільна ініціатива компанії Kormotech і департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Партнерами проекту є онлайн-академія гуманної освіти, фонд Dog Trust та ЛКП «Лев».