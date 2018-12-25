В популярній мережі запевнили у виконанні графіка поставок товарів на свята

Найбільша торговельна мережа країни «АТБ» не сумнівається в безперебійній роботі логістичної системи, яка має забезпечити наявність повного асортименту продукції на полицях магазинів

Будь-яка людина, що працює у торговельній сфері, знає, що зимові свята традиційно є великим випробуванням. За статистикою тільки у продовольчому сегменті останніми тижнями перед Новим роком обсяг продажів зростає на 15–20%. Далеко не всі здатні справлятися з такими викликами. Особливо це стосується ритейлерів, що мають власні мережі, проблеми яких збільшуються через широку географію діяльності. Отже, питання своєчасної доставки товарів стає як ніколи гострим.

Втім, деяким представникам галузі їхні масштаби тільки допомагають у складні передсвяткові дні, коли у магазинах метушня із самого ранку. Чудовим прикладом є мережа «АТБ», представлена сьогодні в 251 населеному пункті країни. Зараз компанія має 979 магазинів, з яких понад три десятки працюють на Львівщині. Керівництво корпорації впевнене в тому, що торгівля у святкові дні пройде так само спокійно, як і в попередні роки. Адже в «АТБ» створена унікальна логістична система, завдяки якій всі товари до різдвяного та новорічного столу покупців будуть доставлені чітко за графіком.

«Логістика «АТБ» – це не тільки транспорт і склади магазинів. Це дуже потужна, збалансована система, яка передбачає взаємодію з регіональними виробниками, наявність власних розподільчих центрів, велику кількість автомобілів з необхідним обладнанням для дотримання певної температури, власні відділи якості тощо», – розповіла Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

За її словами, на даний момент компанія володіє однією з найбільших в Україні логістичних інфраструктур, в яку входять 8 мультитемпературних центрів класу А. Такою літерою позначають провідні комплекси, що відповідають найвищим вимогам сучасної торгівлі як в Україні, так і поза її межами. Складська інфраструктура обслуговує всі магазини торговельної мережі «АТБ», цілодобово здійснюючи планування, організацію та облік руху товарних потоків на території Центральної, Східної, Північної та Південної України. А загальний товарообіг розподільчих центрів «АТБ» становить 6 тисяч тонн на добу.

Щоб організувати доставку такого обсягу, в структурі холдингу діє підприємство «Транс Логістик».

«Це п’ять повноцінних автоколон і автопарк з більш ніж 600 власних транспортних засобів (60% яких – автомобілі марки MAN ). Згідно з нашими внутрішніми звітами щомісяця вантажівки компанії проходять понад 5,2 мільйона кілометрів», – зазначила Оксана Молодцевата, директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-маркет».

Робота всієї цієї системи була б неможливою без висококваліфікованого персоналу.

«У мережі «АТБ» сьогодні працює понад 50 тисяч осіб. Це величезний колектив, в якому кожен добре знає та виконує свої обов’язки. Від злагодженості цієї команди залежить не тільки якість обслуговування, але й своєчасність потрапляння товарів на полиці наших маркетів. Ми не маємо сумнівів, що і в ці святкові дні колектив чудово працюватиме», – підкреслила Наталія Шаповалова.

Як відомо, щодня до магазинів мережі заходять придбати продукти більш як 3,5 мільйона осіб. Завдяки довірі українців «АТБ» має рекордні показники товарообігу. Тільки за перші десять місяців поточного року вони перевищили 84 млрд грн. Зростання продажів перед Новим роком та ефективна робота колективу компанії в період зимових свят дозволять істотно збільшити ці цифри.

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