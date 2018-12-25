На Львівщину відправили 9 видів ліків, придбаних за державні кошти

У медичні заклади області відправили ліки, які придбали держкоштом за чотирма програмами. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Найближчим часом у львівських лікарнях будуть доступні такі препарати:

Програма «Туберкульоз»:

Ізоніазид – 6 961 упаковка по 100 мг/5 мл у флаконах;

Ізоніазид – 6 171 упаковка по 100 мг/мл в ампулах;

Етамбутол 100 мг/мл – 40 574 упаковки;

Іміпенем з циластатином 500 мг/500 мл – 18 310 упаковок;

Капреоміцин 1000 мг – 68749 флаконів;

Меропенем 1000 мг – 78991 упаковка.

Програма «Імуноглобулічні препарати»:

Анатоксин для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена (АДП-М) – 206 592 флакони по 10 доз у флаконі.

Програма «Орфанні метаболічні захворювання»:

Алглюкозидаза альфа – 42 флакони;

Нітізинон, 2 мг – 14 упаковок;

Нітізинон, 5 мг – 20 упаковок;

Нітізинон, 10 мг – 22 упаковки.

Програма «Серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання»:

Клопідогрель 300 мг – 11 850 таблеток.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров`я закуповує ліки у межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає Верховна Рада. Цього року на придбання медикаментів передбачили 5,9 млрд грн. Кошти, виділені на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяють покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.

Якщо ліки є в наявності, а в лікарні з якихось причин відмовляють у їхній безоплатній видачі, необхідно написати заяву на ім`я головного лікаря медичного закладу або на місцеве управління/департамент охорони здоров`я, вказавши діагноз із результатами аналізів або діагностики, що підтверджує діагноз, та необхідний препарат. Медичні заклади, згідно з Наказом МОЗ №509, зобов`язані оприлюднювати інформацію щодо залишків лікарських засобів.