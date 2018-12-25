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Львів’ян кличуть у Дім Франка на майстер-клас з виготовлення різдвяних віночків

Юлія Шпак

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Завтра, 26 грудня, о 15 годині львів’ян запрошують у Дім Франка, де відбудеться майстер-клас з виготовлення різдвяних віночків. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

 

«У передріздвяний час багато хто прикрашає вікна, двері, стіни святковими віночками. Різдвяний вінок – особливий елемент новорічного інтер’єру, що був запозичений із Західної Європи. Це не лише прикраса, а й оберіг. Якщо повісити такий вінок на двері, то він обов’язково захистить Тебе і Твою сім’ю від усіляких бід та негараздів, принесе щастя і достаток. Отож, запрошуємо у Дім Франка зробити власноруч такий оберіг для своєї родини», – йдеться у повідомленні.

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