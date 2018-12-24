В мережі з’явився лист 19-річного українського моряка, що зараз перебуває в російському полоні

Андрій Ейдер зараз перебуває на лікування у СІЗО «Матросская тишина», після захоплення українського судна біля Керченської протоки. Лист Андрія опублікувала у соцмережах журналістка Таїсія Турчин, пише Львівська газета.

«Нескладно помітити замальовані цензором кілька слів. Нам в редакції знадобилося секунд 5, щоб зрозуміти, які ж слова збентежили тюремних цензорів путінського режиму. Не забуваймо хлопців! Хто хоче написати комусь із них, але не знає як, можу допомогти і розповісти. Все дуже просто і швидко», – написала журналістка.

У листі Андрій пише: «Умови…Можна сказати, нормальні. Є книги, електрочайник, холодильник, батареї гріють. Рани затягуються, можу ходити нормально, шкультигаю. По сходах підніматися і спускатися важко. Стіни жахливо давлять…Але хочеться сказати дякую людям, які підтримують в листах, передачі відправляють. Хочеться додому скоріше повернутися. Мрію, щоб це сталося хоча б до кінця січня, але мені здається, що цій мрії не судилося здійснитися…».

Нагадаю, 25 листопада прикордонні кораблі ФСБ захопили три судна Військово-морських сил України, які робили плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі.