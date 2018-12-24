На вас чекають вдома! Водіїв закликають бути уважними під час снігу та ожеледиці

Через ускладнення погодних умов (сніг, ожеледиця) патрульна поліція Львівщини закликає водіїв бути максимально обережними за кермом.
Дотримуйтесь елементарних правил безпечного керування транспортом під час негоди:
- Будьте уважні за кермом.
- Перевірте технічний стан авто
- Обирайте для руху безпечну швидкість.
- Дотримуйтесь дистанції.
- Користуйтесь пасками безпеки.
- З особливою обережністю рухайтеся мостами та естакадами.
- Користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними фарами.
- Правильно паркуйтеся, аби не заважати техніці прибирати сніг.
- Відмовтеся від ризикованих маневрувань.
- Знижуйте швидкість поступово.
- Під час зупинки обов’язково увімкніть аварійну світлову сигналізацію.
Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не полінуйтесь зателефонувати за номером «102» або повідомити аварійні служби.
Будьте відповідальними та максимально обережними, адже на вас чекають вдома!
Олександр Косик