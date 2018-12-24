ОСТАННІ НОВИНИ

На вас чекають вдома! Водіїв закликають бути уважними під час снігу та ожеледиці

Олександр Косик

|

Через ускладнення погодних умов (сніг, ожеледиця) патрульна поліція Львівщини закликає водіїв бути максимально обережними за кермом.

 

Дотримуйтесь елементарних правил безпечного керування транспортом під час негоди:

  • Будьте уважні за кермом.
  • Перевірте технічний стан авто
  • Обирайте для руху безпечну швидкість.
  • Дотримуйтесь дистанції.
  • Користуйтесь пасками безпеки.
  • З особливою обережністю рухайтеся мостами та естакадами.
  • Користуйтеся ближнім світлом фар чи протитуманними фарами.
  • Правильно паркуйтеся, аби не заважати техніці прибирати сніг.
  • Відмовтеся від ризикованих маневрувань.
  • Знижуйте швидкість поступово.
  • Під час зупинки обов’язково увімкніть аварійну світлову сигналізацію.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не полінуйтесь зателефонувати за номером «102» або повідомити аварійні служби.

Будьте відповідальними та максимально обережними, адже на вас чекають вдома!

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Дерево життя» на Львівщині
Марина ТЕРНЯК
«Дерево життя» на Львівщині

В «АТБ» розповіли про результати акції Упродовж майже усього листопада в магазинах «АТБ», які розташовані у Київській...

Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше
Олесь ТЯГАЙ
Магазинів «АТБ» на Львівщині стає більше

Мережа активно нарощує свою присутність у регіоні, чи не щомісячно відкриваючи нові маркети Кілька тижнів тому на вул...

Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята
Вероніка РОЙ
Поринути в зимову казку: як у Львові святкуватимуть новорічно-різдвяні свята

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська
Соломія ГОЛОВІНА
Перинатальний центр у Львові має стати брендом. Тоді до нас їздитимуть народжувати навіть з-за кордону, – Марія Малачинська

«Направду хочу, щоби мої діти та внуки народжували в Україні, а не їхали для цього закордон. Знаю, як це зробити, маю ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...