Де у Львові можна відсвяткували Католицьке Рідзво? Перелік богослужінь

Римо-католицька парафія св. Йоана Павла І І запрошує усіх на святкування Різдва за Григоріанським календарем. Святвечір «Римське Різдво» розпочнеться сьогодні о 20.00 год. у приміщенні Українського католицького університету (вул. Хуторівка, 35А). А вже зранку о 08.00 год. у каплиці св. Йоана Павла І І, що в Сокільниках, продовжать прославу народженого Дитятка Ісуса — розпочнеться «Велике колядування».

Як повідомив настоятель храму св. Йоана Павла І Іу Львові отець Григорій Драус, захід, званий «Римським Різдвом», відбудеться уже всьоме. Цьогорічна назва «Святкуймо двічі. Частина 1: Католицьке Різдво» вказує на факт, що у Львові традиційно святкують Різдво за двома календарями.

«Ми прагнемо пережити Різдво як удома: вноситься Вифлеємське світло, встановлюємо фігурки у вертепі, читаючи всі разом віршовані молитви, ділимось різдвяним хлібом, колядуємо. Опівночі буде Різдвяна Служба — так звана „Пастирка“. Це буде домашній Святвечір, але у великому колі людей», — розповів о. Григорій Драус.

Він акцентував, що «Пастирка» не завершиться святкування — вже з 08.00 год. ранку 25 грудня у каплиці св. Йоана Павла І І (с. Сокільники, вул. Стрийська, 6), продовжать прославу народженого Дитятка Ісуса — розпочнеться спільне колядування.

«Поміж Службами, різні гурти співатимуть колядки. Серед них буде музична сім’я Котелів з талановитими вісьмома дітьми, серед яких, як говорять, „рівненський Моцарт“ — Франциск який не говорить, а талановито грає на скрипах. З представленням старозавітного свята Ханука, багато символів якого використовується в час Різдва, виступлять діти з єврейського садочка», — розповів о. Григорій Драус.

Безперервне колядування в каплиці, зі слів отця, триватиме з 08.00 до 15.00 год. Різдвяні богослужіння відбудуться о 09.00, 12.00 та 18.30 год.

«Особливістю святкування Різдва у Львові є участь студентів з африканських країн, які навчаються у Львові. Вони поділяться власними національними різдвяними традиціями. Усіх щиро запрошуємо розділити з нами радість Різдвяних свят, яка єднає усіх людей доброї волі в цілому світі», — акцентував о. Григорій Драус.

Контактний номер тел.: 097 517 06 42 — о. Григорій Драус, настоятель храму св. Йоана Павла І І у Львові.

З розкладом Різдвяних богослужінь у римо-католицьких храмах можна ознайомитись тут.