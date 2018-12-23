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Збройні Сили України поповнили 85 молодших лейтенантів

Омелян Шевчук

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У містечку «Гвардійське» Міжнародного центру миротворчості та безпеки, відбувся ХІ випуск військовослужбовців, які проходили підготовку на курсах військової підготовки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Офіцерські лави Збройних Сил України поповнили 85 молодших лейтенантів. Про це Львівському порталу повідомили у пес-службі Національної академії СВ.

 

Впродовж трьох місяців слухачі цих курсів отримували грунтовні знання, які дозволять їм стати ефективними командирами у майбутньому. Значну частину часу вони провели на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, на практиці закріплюючи набуті у пункті постійної дислокації знання.

Після успішного складання випускних екзаменів офіцерські лави Збройних Сил України поповнило 85 молодших лейтенантів, 62 з яких виконували бойові завдання в рамках проведення Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Сході нашої держави.

Після оголошення наказу Міністра оборони України про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу «молодший лейтенант», винуватцям свята було вручено відповідні посвідчення та офіцерські погони.

Також за старанність, сумлінне навчання, зразкову військову дисципліну та відмінні результати випускних екзаменів кращих випускників було нагороджено грамотами.

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